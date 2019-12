Veel steun voor einde aan hoge hypotheekrente

'Het is goed dat zoveel consumenten ons steunen bij het pleidooi dat de hypotheekrente veel te hoog is, maar we zijn er nog niet', zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'De banken laten hun klanten nog steeds gemiddeld 1% te veel betalen voor hun hypotheek. De politiek neemt nog een afwachtende houding aan. Daarom willen we de druk verder opvoeren om banken te laten stoppen met het verdienen van miljarden over de rug van de consument'. De bond kreeg de meeste handtekeningen van klanten van de Rabobank: 4200 klanten gaven hun stem. 3600 ING-klanten steunden de petitie ook.



Steun de bond

Samen met consumenten wil de bond de banken verder onder druk zetten om de hypotheekrente te verlagen en een klantvriendelijker beleid te voeren. Consumenten die hun stem nog niet hebben laten horen, kunnen de actie steunen op www.consumentenbond.nl/hogehypotheekrente. Meer informatie over de actie en het onderzoek van de bond staat op www.consumentenbond.nl/actiehypotheekrente.