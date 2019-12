Veranker consumentenbelangen bij supertoezichthouder

De Consumentenbond pleit voor een sterke en onafhankelijke toezichthouder met heldere bevoegdheden en voldoende mogelijkheden om problemen in markten te kunnen opsporen en aanpakken. "We moeten er voor waken dat de fusie leidt tot een krachtige marktwaakhond en niet tot een tandeloze tijger als gevolg van bezuinigingen en minder aandacht voor consumentenbelangen," zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond, "Bij de huidige Consumentenautoriteit werken nog geen 50 personen, zij moeten waken over belangen van 16 miljoen consumenten."

Effectiever handhaven

De CA, NMa en OPTA vallen allemaal onder het ministerie van EL&I en hebben tot doel erop toe te zien dat wettelijke regels die consumenten bescherming bieden worden nageleefd. Deze toezichthouders dienen markten te laten werken in het belang van consumenten door op te treden tegen bedrijven die oneerlijk concurreren of zich bijvoorbeeld schuldig maken aan oneerlijke handelspraktijken. Het onder één dak brengen van deze marktmeesters biedt potentieel de kans op een effectievere handhaving van hun belangen.