Vergroot eigen kennis over klagen

Nieuws|In welke situatie is het terecht dat je bij een bedrijf klaagt en in welke niet? De Consumentenbond heeft de quiz ‘10 vragen over klagen’ ontwikkeld om de kennis van het consumentenrecht te vergroten. Consumenten die beter weten waar ze recht op hebben, kunnen succesvoller klachten indienen. Alle deelnemers aan de quiz maken kans op één Sony Reader PRS-T1.