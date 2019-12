Vertrouwen in huisarts groot

Nieuws|Patiënten blijken grote waarde te hechten aan de mening van hun huisarts bij de keuze voor een specialist of ziekenhuis, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder 730 patiënten die een doorverwijzing van hun huisarts kregen. Huisartsen lichten hun advies echter meestal niet toe. Tweederde van de patiënten heeft hier geen behoefte aan en vertrouwt de huisarts. De Consumentenbond vindt het belangrijk dat huisartsen hun advies wel toelichten en patiënten op goede gronden verwijzen en bijvoorbeeld niet enkel omdat het ziekenhuis in de buurt is.

Van de huisartsen liet 34% de keuze voor ziekenhuis of specialist helemaal bij de patiënt en in 21% van de gevallen adviseerde de huisarts om naar een specifieke arts te gaan. Bij de meeste doorverwijzingen (45%) verwees de huisarts naar een ziekenhuis of privékliniek, zonder daarbij de naam van een specialist te noemen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Patiënten zijn vrij in de keuze van ziekenhuis en specialist. Er is voor patiënten veel informatie op internet te vinden, maar de huisarts is de toegangspoort tot de tweedelijnszorg, zoals ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. Het is daarom van belang dat huisartsen patiënten helpen bij het maken van de keuze, bijvoorbeeld door kwaliteitsinformatie over de verschillende ziekenhuizen te geven’.

Kwaliteitsgegevens

Onderzoeken laten zien dat er soms grote verschillen zijn in prestaties tussen artsen en ziekenhuizen. Op basis van de kwaliteitsgegevens die op dit moment bekend zijn, is een aantal kwaliteitsnormen bepaald waaraan ziekenhuizen in de ogen van specialisten en een aantal zorgverzekeraars minimaal moeten voldoen. Bijvoorbeeld bij borstkanker, dikkedarmkanker en longkanker. Van een huisarts mag verwacht worden dat deze kwaliteitsgegevens bekend zijn en de informatie met patiënten wordt gedeeld.

De Consumentenbond voert dit jaar de zorgcampagne Kiezenmoetkunnen.nl met als doel de openbaarheid in de zorg te verbeteren. Het volledige artikel staat in de Consumentengids van oktober 2011.