Verwarring om aanbieders zorgverzekeringen

Gevolmachtigden mogen namens een zorgverzekeraar producten aanbieden. Een gevolmachtigde kan namens de zorgverzekeraar ook verzekerden accepteren, polissen afsluiten, premies incasseren en schades behandelen. Voor klachten over (de uitvoering) van de zorgverzekering is de gevolmachtigde het aanspreekpunt.

Een tussenpersoon biedt zorgverzekeringen namens een of meerdere zorgverzekeraars aan. Vaak gebeurt dit in de vorm van collectiviteiten. Hierdoor kan de onterechte indruk ontstaan dat de tussenpersoon de zorgverzekeraar is. In de polisvoorwaarden en op het polisblad staat wie de 'echte' zorgverzekeraar is. Die is dan ook verantwoordelijk voor de zorg.

Klachten

Consumenten met klachten over de handelwijze van een zorgverzekeraar of volmachthouder kunnen die richten aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Klachten over tussenpersonen worden behandeld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

