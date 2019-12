Vitamine C voor veel consumenten bittere pil

Doe mee met de actie en stuur op www.consumentenbond.nl/bitterepil een protest aan deze organisaties. De bond deelt uit naam van alle consumenten die de actie steunen, de Bittere Pil uit aan de genoemde bedrijven.

In de actie spreekt de bond in eerste instantie drie grote Nederlandse merken aan die claimen dat het slikken van een vitamine C pil de weerstand verhoogt. De Europese Voedselautoriteit EFSA oordeelde dat dit niet wetenschappelijk is bewezen. Maar veel meer bedrijven in Nederland houden zich echter niet aan de uitspraak van EFSA, vandaar dat de bond van de hele branche actie eist. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De Consumentenbond wil dat de misleiding nu stopt. De Warenwet verbiedt misleiding en de uitspraken van de EFSA zijn duidelijk'.

Fabrikanten overdrijven de functie van veel vitamines schromelijk. Vitamines die we met ons eten naar binnenkrijgen hebben een functie, maar extra slikken is alleen nodig voor bepaalde doelgroepen als topsporters, kleine kinderen of zwangeren. Vitamine C die binnenkomt via de voeding speelt wel een rol bij de weerstand, maar het slikken van pillen levert géén extra weerstand op, in tegenstelling tot wat veel fabrikanten steeds beweren. "Bovendien is weerstand een dermate vage en brede term, dat consumenten niet kunnen controleren of hun weerstand er baat bij heeft. Krijg je er minder vaak griep of een verkoudheid van? Het is niet te controleren" aldus Combée. Consumenten krijgen van de meeste vitamines al genoeg binnen met de voeding. Op de verpakking staat echter vaak alleen dat de vitamine geen vervanging is van een gevarieerde voeding.

De Europese Voedselautoriteit EFSA heeft afgelopen jaar veel onterechte claims naar de prullenbak verwezen. Veel fabrikanten laten de claims echter nog gewoon op de verpakking staan, en wachten totdat de Europese Unie ze definitief heeft verboden.

Vrijdag 25 februari verschijnt een uitgebreid artikel over vitaminesupplementen in de Consumentengids. Op www.consumentenbond.nl kunnen consumenten zien of zij behoren tot een groep die aanvullende vitamines nodig heeft.