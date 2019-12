Nieuws|Vliegen mag dan nog nooit zo goedkoop geweest zijn, luchtvaartmaatschappijen laten consumenten regelmatig in de kou staan. Bagage die zoek raakt, langdurige vertraging of annulering van een vlucht, naheffing van brandstoftoeslag of andere onverwachte bijkomende kosten.

De Consumentenbond start daarom de campagne Vlieg-recht. Geef passagiers ruim baan! De eerste actie in de campagne is gericht tegen de brandstoftoeslag, een grote ergernis van consumenten en de Consumentenbond. De CB roept consumenten op de oproep 'Nee tegen brandstoftoeslag!' te tekenen als zij de onaangename verrassing van de (naheffing van) brandstoftoeslag ook beu zijn.

Schommelingen in de brandstofkosten behoren volgens de CB tot het normale bedrijfsrisico van een luchtvaartmaatschappij en horen dus gewoon in de totaalprijs van een vliegticket of een pakketreis. Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Geen naheffingen meer als de olieprijs ineens is gestegen, geen nieuwe kosten meer na het boeken van een lucratieve aanbieding. Prijs is prijs! Of het nou een vliegreis binnen Europa of buiten Europa is, een losse vlucht of een pakketreis. Daarnaast zien we nooit dat consumenten geld terug krijgen als de brandstofprijzen zijn gedaald".

Vlieg-recht

De Consumentenbond krijgt al lange tijd veel klachten over luchtvaartmaatschappijen. De klachten lopen uiteen van onverwachte extra kosten bij het boeken van een ticket, oneerlijke vervoersvoorwaarden, enorme kosten voor het wijzigen van een naam op een ticket, bagage die niet aankomt, plotseling gewijzigde vluchttijden tot het annuleren van vluchten en het niet uitbetalen van vergoeding bij vertraging. Consumenten weten vaak niet waar ze recht op hebben. Op www.consumentenbond.nl/vliegrecht staan de rechten van passagiers uitgelegd en hoe consumenten hun recht kunnen halen. Op de hoogte blijven over de volgende acties in deze campagne kan ook via twitter: @consumentenbond #vliegrecht.