Voer Wet cliëntenrechten zorg snel door!

Nieuws|Versterking van de positie van patiënten is de belangrijkste doelstelling van het wetsvoorstel voor de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Daarom pleit de Consumentenbond ervoor - op 25 november 2011 in de Tweede Kamer tijdens een ronde tafel gesprek hierover - het voorstel zo snel mogelijk tot wet te maken.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘De huidige regelgeving in de zorg schiet aantoonbaar tekort in helderheid. Zo is er geen wettelijke regeling voor duidelijke informatie over aard en toedracht van incidenten en op aantekening daarvan in het dossier’.

Ook voor de klachtafhandeling betekent de wet een sprong vooruit. De klachtenbehandeling in de zorg is nu nog verre van eenduidig en transparant, maar moet straks aan wettelijke zorgvuldigheidseisen voldoen. Voor consumenten brengt de wet de zekerheid dat als een klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, altijd een gang naar een geschilleninstantie mogelijk is. Die is laagdrempelig, onafhankelijk en heeft de bevoegdheid een bindende uitspraak te doen.

Meldpunt medische missers

De behoefte aan een afdwingbaar recht op duidelijkheid in de zorg is in de campagne “Kiezen moet kunnen” van de Consumentenbond pijnlijk duidelijk geworden . Meer dan 1900 consumenten deelden op het meldpunt medische missers hun persoonlijke ervaringen met falende hulpverleners en klachtafhandeling. Als de wet wordt ingevoerd is het eindelijk mogelijk voor een individuele patiënt om duidelijkheid af te dwingen bij zijn individuele zorgaanbieder.