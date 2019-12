Voetgangersveiligheid belangrijker bij botsproeven

Nieuws|Voetgangersveiligheid wordt belangrijker bij de autobotsproeven die EuroNCAP, waar de Consumentenbond in participeert, uitvoert. Auto's die vanaf 2012 in aanmerking willen komen voor 5 sterren, zullen minimaal 60% moeten scoren op voetgangersveiligheid. Meer informatie over botsproeven en autotests is te vinden in de Consumentengids Auto die op 28 oktober verschijnt en op de website van de Consumentenbond.

Slechts 4 van de 12 auto's uit de meest recente test zouden in de test van 2012 nog steeds 5 sterren halen, namelijk de Ford Ranger, de BMW 1-serie, de Toyota Yaris en de Mercedes-Benz M-klasse. Er blijft nog meer werk aan de winkel voor autofabrikanten, want de stoelen van zes geteste auto's scoren niet meer dan redelijk bij het beschermen tegen een whiplash. De Lancia Voyager laat tijdens de frontale botsing en bescherming van kinderen steken vallen en komt daardoor slechts in aanmerking voor vier sterren.

Autogids

