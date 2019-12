Volg Brits voorbeeld, splits banken

Nieuws|De Nederlandse overheid doet er goed aan het Britse voornemen te volgen om het zakenbankieren af te splitsen van het consumentenbankieren, zo stelt de Consumentenbond. De risico's van het zakenbankieren wenden banken dan niet langer op consumenten af. De slechte resultaten van dat zakenbankieren veroorzaakten de bankencrisis die is uitgegroeid tot een mondiale economische crisis.

De maatregelen die banken tot nu toe hebben genomen zijn onvoldoende om een herhaling van een grote kredietcrisis zoals in 2009 te voorkomen. 'Er is geen structurele garantie of maatregel genomen om te voorkomen dat consumenten niet nog een keer opdraaien voor alle risico's van het zakenbankieren. De Consumentenbond heeft consumenten al eerder de melkkoe van banken genoemd en consumenten kun je niet eindeloos en straffeloos blijven uitmelken. De regering moet nu eindelijk echte hervormingen doorvoeren', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Brits voorbeeld

De Britse overheid staat op het punt de risicovolle handelsactiviteiten af te scheiden van de consumentenactiviteiten (retail banking) en volgt daarmee binnen drie maanden de aanbevelingen op van de Independent Commission on Banking (de Britse Commissie De Wit). Ook in Nederland adviseerde de Tijdelijke Commissie Onderzoek Financieel Stelsel, Commissie De Wit, in mei 2010 dat er 'binnen elke bank een muur moet komen tussen de gewone activiteiten (betalen, sparen, lenen) en de activiteiten voor zakelijke relaties (bemiddeling op de kapitaalmarkt)'.