'Volg-me-niet-register' van internet advertentiebranche voldoet niet

Nieuws|De branche van internet advertentiebedrijven (IAB) kan volgens de Consumentenbond beter de nieuwe wetgeving voor cookies afwachten in plaats van zelf afmeldmogelijkheden aan te bieden. De IAB lanceerde dinsdag 30 augustus youronlinechoices.eu/nl waarop consumenten zich kunnen afmelden (opt-out) voor zogenoemde tracking cookies.

De Tweede Kamer heeft vlak voor de zomer een wetsvoorstel aangenomen dat strengere regels voor cookies regelt. De Tweede Kamer kiest voor een opt-in, waarbij consumenten eerst toestemming moeten geven voor het plaatsen van tracking cookies. Deze cookies volgen het surfgedrag van consumenten en koppelen die aan advertenties die gericht zijn op de interesses van de internetter. Dit voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Op de website van het IAB is het voor consumenten niet makkelijk zich af te melden voor álle tracking-cookies. Bovendien is het systeem weinig gebruiksvriendelijk en was het bij de start slecht bereikbaar.

Tips

Consumenten kunnen totdat nieuwe wetgeving in werking treedt ook zelf maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door cookies automatisch te verwijderen. Tips hiervoor staan op de website van de Consumentenbond.