Volg-mij-niet-knop voor veilig internet

Nieuws|Wetgeving kan wel degelijk helpen om consumenten veiliger te laten internetten. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie maakte op 8 februari 2011 bekend niet te willen ingrijpen bij het ongebreideld verzamelen van privégegevens van consumenten op internet. De Consumentenbond pleit echter voor een 'volg-mij-niet-knop' (ook do-not-track button genoemd) in internetbrowsers. Hiermee zijn consumenten online veel beter beschermd én hebben ze meer zeggenschap over hun privégegevens. Websites die de wens van consumenten via de 'volg-mij-niet-knop' niet naleven, moeten aangepakt kunnen worden.

Fabrikanten van internetbrowsers, zoals Internet Explorer, Mozilla of Firefox, zijn op dit moment druk bezig met het ontwikkelen van een 'volg-mij-niet-knop'. Voor consumenten is het belangrijk dat een dergelijke knop bij alle browsers op eenzelfde, gebruiksvriendelijke manier werkt, vergelijkbaar met een ja/nee-sticker op de brievenbus. Daarnaast willen consumenten een dergelijke knop kunnen personaliseren, zodat zij zelf invloed hebben op welke websites hun privégegevens mogen opslaan en gebruiken en welke niet.

De Europese Commissie heeft bepaald dat consumenten meer zeggenschap krijgen over hun online privégegevens doordat websites verplicht om toestemming moeten vragen voordat zij cookies plaatsen die niet noodzakelijk zijn. Via een volg-mij-niet-knop kan er uitvoering aan deze wetgeving worden gegeven. Een volg-mij-niet-register, in navolging van het bel-mij-niet-register is niet mogelijk doordat er geen identificeerbare gegevens (zoals een telefoonnummer) van consumenten aangemeld kunnen worden.

Consumenten die nu zelf invloed willen uitoefenen op de verzameling van privégegevens kunnen dat doen door cookies te verwijderen of door de browser bepaalde cookies te laten weigeren. Op de website laatjeniethacken.nl van de Consumentenbond staan tips voor het beschermen van persoonlijke informatie en hoe veilig internet te gebruiken.