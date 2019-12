Volg openbare energieveiling

Nieuws|Via de website van de Consumentenbond kunnen geïnteresseerden op 15 november 2011 live de energieveiling volgen. Energieleveranciers bieden in de veiling tegen elkaar op voor de scherpste energieprijs voor 2012. Consumenten kunnen zich nog tot 15 november 2011 09:00 uur inschrijven voor het Energiecollectief van de Consumentenbond.

- Ga hier direct naar het energiecollectief

De verwachting is dat consumenten in 2012 weer meer gaan betalen voor energie. Het Energiecollectief van dit voorjaar leverde de deelnemers een korting op van gemiddeld 287 euro. De Consumentenbond adviseert consumenten om de prijzen van energieleveranciers jaarlijks opnieuw te vergelijken en over te stappen, dat levert de grootste besparing op. Inmiddels hebben zich al meer dan 78.000 consumenten ingeschreven voor het Energiecollectief.