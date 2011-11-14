Volg openbare energieveiling

- Ga hier direct naar het energiecollectief

De verwachting is dat consumenten in 2012 weer meer gaan betalen voor energie. Het Energiecollectief van dit voorjaar leverde de deelnemers een korting op van gemiddeld 287 euro. De Consumentenbond adviseert consumenten om de prijzen van energieleveranciers jaarlijks opnieuw te vergelijken en over te stappen, dat levert de grootste besparing op. Inmiddels hebben zich al meer dan 78.000 consumenten ingeschreven voor het Energiecollectief.