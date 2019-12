Vuile handen in verpleeghuizen

Nieuws|Geneesmiddelen over de datum, gebruik van verkeerde schoonmaakmiddelen, onvindbare protocollen en personeel dat de handen te weinig wast. Maar liefst 40% van de onderzochte verpleeg- en verzorgingshuizen werkt onhygiënisch, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De Consumentenbond wil dat hygiëne-inspecties verplicht worden. Dit is te lezen in de Consumentengids van mei 2011.

Van de 37 bezochte verpleeghuizen scoren maar liefst 15 een onvoldoende. Een 7 of iets hoger halen slechts 3 verpleeghuizen. Van de 121 door de bond benaderde huizen hielden 47 de deuren voor de bond gesloten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bezoekt verpleeghuizen niet frequent en meestal aangekondigd.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het is verbazingwekkend dat verpleeghuizen niet verplicht zijn om onafhankelijk hygiëneonderzoek te laten uitvoeren. Kwetsbare bewoners verdienen een veilig en schoon thuis. Het onderzoek laat zien dat het bedroevend gesteld is met de hygiëne en het goed is als de verpleeghuizen regelmatig een onderzoek laten uitvoeren. Zij kunnen daarvan leren en verbeteringen doorvoeren. Wij willen dat de IGZ onafhankelijke controles verplicht stelt, met openbaarmaking van de resultaten’.

Meer openbaarheid van kwaliteit in de zorg staat centraal in de nieuwe campagne 'Kiezen moet Kunnen'van de Consumentenbond.

Infectierisico

Hygiënisch werken kan het risico op veelvoorkomende infecties in verpleeghuizen zoals aan de urine- en luchtwegen (longontsteking), en wondinfecties verkleinen. Daarnaast is een schone en frisse leefomgeving belangrijk voor de kwaliteit van leven in het verpleeghuis. Voor de Consumentenbond deden 7 hygiënisten onderzoek bij verpleeghuizen door heel Nederland. De checklijst is opgesteld in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).