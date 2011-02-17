Wachtzin veiliger dan wachtwoord

Criminelen kunnen door het kraken van een eenvoudig e-mailwachtwoord (zie video) veel vertrouwelijke informatie achterhalen waardoor internetgebruikers slachtoffer kunnen worden van diefstal en fraude. Sterke wachtwoorden zijn vooral lange wachtwoorden. Hoe langer het wachtwoord, hoe lastiger te raden of te kraken. Lange wachtwoorden zijn echter lastiger te onthouden, daarom bepleit de bond het gebruik van wachtzinnen. Een goede wachtzin bestaat uit minimaal vijf woorden. Hoofdletters en vreemde karakters, zoals een ?, +, $ of &-teken, maken de wachtzin nog veiliger.

Goede wachtzin maken

Van belang is om op verschillende websites, verschillende wachtzinnen te gebruiken. Om verschillende wachtzinnen te onthouden bestaat gratis software. Op de website laatjeniethacken.nl staat informatie over het beschermen van persoonlijke informatie en hoe veilig internet te gebruiken. Tips voor het gebruik van wachtwoordsoftware zijn te vinden op: laatjeniethacken.nl/wachtwoordsoftware.