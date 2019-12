Wachtzin veiliger dan wachtwoord

Nieuws|Bij het aanmaken van een persoonlijk dossier op een website wordt van consumenten gevraagd een goed wachtwoord te maken. Maar een wachtwoord is vaak niet én heel veilig te maken als makkelijk te onthouden. Een ‘wachtzin’ is een praktische optie. Op de campagnesite Laatjeniethacken.nl laat de Consumentenbond zien hoe dit eenvoudig op te stellen èn te onthouden is.