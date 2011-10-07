Wakker worden op je 40e!

De meeste mensen dagdromen over genieten van de vrije tijd of gezond zijn als ze eenmaal gestopt zijn met werken. Het maken van een verre reis eindigt op de derde plaats. 54% van de dagdromers heeft financiële maatregelen getroffen om hun dromen waar te maken. Voor het realiseren van hun dromen stellen 25 tot 34 jarigen vaker de voorwaarde van genoeg geld of een goed pensioen. In 'Wil jij weten wat mijn droom is?' geeft de Consumentenbond, in samenwerking met Wijzer in geldzaken tips over genoeg geld voor later.

Pensioen3daagse

Als bijdrage aan de Pensioen3daagse van Wijzer in geldzaken ontwikkelde de Consumentenbond de brochure 'Wil je weten wat mijn droom is?' en ondervroeg de Consumentenbond ruim 800 consumenten over hun pensioendroom. Op www.wijzeringeldzaken.nl zijn onder meer tips, een pensioenchecklist, een pensioenquiz en een overzicht van alle activiteiten te vinden.

