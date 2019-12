Wakker worden op je 40e!

Nieuws|63% van de Nederlanders dagdroomt over een leven na het pensioen, mensen tussen de 45 en 54 dagdromen het meest (70%). We dagdromen nauwelijks over materiele dingen, maar over genieten van vrije tijd en gezond zijn. Verrassend genoeg is 50% van de 35-44 jarigen en 45% van de 45-54 jarigen heel weinig bewust bezig met het leven na pensioen, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond in het kader van de Pensioen3daagse. Om dromen na het pensioen waar te maken is het belangrijk op je 40e wakker te worden! Alleen dan is er nog voldoende tijd om je dagdroom financieel te regelen.

De meeste mensen dagdromen over genieten van de vrije tijd of gezond zijn als ze eenmaal gestopt zijn met werken. Het maken van een verre reis eindigt op de derde plaats. 54% van de dagdromers heeft financiƫle maatregelen getroffen om hun dromen waar te maken. Voor het realiseren van hun dromen stellen 25 tot 34 jarigen vaker de voorwaarde van genoeg geld of een goed pensioen. In 'Wil jij weten wat mijn droom is?' geeft de Consumentenbond, in samenwerking met Wijzer in geldzaken tips over genoeg geld voor later.

Pensioen3daagse

Als bijdrage aan de Pensioen3daagse van Wijzer in geldzaken ontwikkelde de Consumentenbond de brochure 'Wil je weten wat mijn droom is?' en ondervroeg de Consumentenbond ruim 800 consumenten over hun pensioendroom. Op www.wijzeringeldzaken.nl zijn onder meer tips, een pensioenchecklist, een pensioenquiz en een overzicht van alle activiteiten te vinden.