Weersta de financiële misleiding

Gepubliceerd op:15 juli 2011
Manipulatie komt op vele manieren voor. Financiële instellingen hanteren bijvoorbeeld de volgende trucs:
Consumenten kunnen of willen zich liever niet verdiepen in financiële producten, zoals de aanschaf van een verzekering of een hypotheek. De financiële sector maakt daar handig gebruik van. Om er verandering in te krijgen voert de Consumentenbond op dit moment de campagne Begrijp je geld?! Weet waar je voor tekent. Er moeten meer eenvoudige financiële producten op de markt komen met duidelijke voorwaarden en verwachtingen, zodat consumenten goed kunnen vergelijken en veilig kunnen kiezen.