Weersta de financiële misleiding

30 banken met meer dan 500 spaarvormen. Probeer daar maar eens goed uit te kiezen en ondertussen alle mooie woorden over hoge rentepercentages of welkomstcadeaus te weerstaan. De Consumentenbond heeft een test ontwikkeld waarmee consumenten zelf kunnen leren financiële misleiding te weerstaan. In het zomernummer van de Consumentengids staat een aantal tips en trucs op rijtje.

Manipulatie komt op vele manieren voor. Financiële instellingen hanteren bijvoorbeeld de volgende trucs:

Speel in op het uitstelgedrag van klanten en zorg voor keuzecomplexiteit. Als het ingewikkeld is om te kiezen en er veel keuze is, blijft een klant zitten waar ie zit. De Europese Commissie concludeerde in 2009 dat banken en bankproducten moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Zorg voor een ingewikkelde prijsstructuur zodat de klant de totale kosten niet goed kan inschatten. Gebruik een lage instaprente, hoge rente, automatische contractverlenging. Overstelp klanten met informatie. Hoe meer informatie, des te minder deze gelezen wordt.

Campagne

Consumenten kunnen of willen zich liever niet verdiepen in financiële producten, zoals de aanschaf van een verzekering of een hypotheek. De financiële sector maakt daar handig gebruik van. Om er verandering in te krijgen voert de Consumentenbond op dit moment de campagne Begrijp je geld?! Weet waar je voor tekent. Er moeten meer eenvoudige financiële producten op de markt komen met duidelijke voorwaarden en verwachtingen, zodat consumenten goed kunnen vergelijken en veilig kunnen kiezen.

