Weinig informatie over eerlijk bankieren

Nieuws|Bankmedewerkers zijn niet goed op de hoogte van het maatschappelijke beleid van hun werkgever. Uit een steekproef van de Consumentenbond in opdracht van Eerlijke Bankwijzer blijkt dat alleen de vier medewerkers van Triodos Bank iets inhoudelijks kunnen zeggen over het mvo-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen) van hun bank. Consumenten vragen wel steeds vaker naar het klimaat-, wapen en bonusbeleid van banken, zo geven de ondervraagde bankmedewerkers aan.

De Consumentenbond heeft in het kader van een steekproef 12 banken vier keer gebeld met vragen over het mvo-beleid van de betreffende bank. De meeste medewerkers konden geen antwoord te geven op de gestelde vragen en wisten ook niet waar de betreffende informatie wel te vinden is. De steekproef van de Consumentenbond is een aanvulling op het praktijkonderzoek 'Transparantie' van de Eerlijke Bankwijzer. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op Eerlijkebankwijzer.nl

Over Eerlijke Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie, FNV Mondiaal en de Dierenbescherming. Met de Eerlijke Bankwijzer willen de initiatiefnemers maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bevorderen bij Nederlandse banken met steun van de consument. Daarom is een website opgezet waar rekeninghouders het beleid van banken kunnen vergelijken. Zij kunnen vervolgens op diverse manieren hun bank stimuleren om een beter sociaal- en milieubeleid te gaan voeren.

