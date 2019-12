Zelf uw recht halen en besparen op juridische kosten

Nieuws|Het is best ingewikkeld voor consumenten om zelf hun recht te halen bij een reisorganisatie, zorgverlener of aannemer. Een hotel zonder het beloofde zwembad. Een medische misser. Een verbouwing die geen week maar een jaar duurt. Juridische adviseurs helpen graag, maar zijn prijzig. Met het boek Haal uw recht wil de Consumentenbond consumenten helpen om zelf een geschil op te lossen én daarmee te besparen op juridische kosten.

Door diverse maatregelen te nemen, kan de consument de kans op een geschil zo klein mogelijk maken. Zoals het advies om bij het boeken van een reis altijd de ticketvoorwaarden te lezen. Hierin staat bijvoorbeeld of een vlucht gewijzigd of geannuleerd mag worden, hoeveel bagage er mee mag, de meldingstijd bij de incheckbalie en of er een minimum- of maximumverblijfsduur geldt.

De kans op een medische misser kan een consument verkleinen door o.a. de behandelend arts alternatieve behandelingen uit te laten leggen. Ook voor de opties die een arts afraadt en/of zelf niet uitvoert. Indien nodig kan een tweede arts ingeschakeld worden.

Daarnaast bevat het boek Haal uw recht praktische tips hoe een klacht ingediend kan worden, welke rechten de consument heeft en wat de beste aanpak is bij een bepaald geschil. Snel schakelen is belangrijk evenals vooraf nagaan of de consument in zijn recht staat en wat zijn belang is (genoegdoening, een straf of schadevergoeding)? Tevens komen besparingstips aan bod op de kosten van juristen. Het boek is geïllustreerd met 'stekeligheden' uit de Consumentengids!

Campagne 'Klachten zat? Los het op!'

Onlangs is de Consumentenbond de campagne 'Klachten zat? Los het op!' gestart. Op www.klachtenzat.nl kunnen consumenten hun ervaringen met bedrijven en slechte klachtenafhandeling kwijt. Bedrijven die veel gelijksoortige klachten veroorzaken en deze structureel niet goed oplossen worden daarop aangesproken. Ook positieve voorbeelden zijn welkom. De Consumentenbond wil structurele afspraken met bedrijven maken over een kwalitatief goede klachtenafhandeling, zodat consumenten klantvriendelijker worden geholpen en krijgen waar ze recht op hebben.