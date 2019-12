Ziek horecapersoneel risico voor consumenten

De resultaten van het onderzoek van de nVWA laten zien dat er nog veel te verbeteren valt aan de hygiëne in de horeca. Schokkend is dat 48% van de bedrijven aan medewerkers niet de benodigde handenwas instructie geeft. 70% van de bedrijven geeft aan niet te desinfecteren nadat buikgriep bij personeel of gasten is geconstateerd. Ook de inrichting van de horecagelegenheden laat nogal eens te wensen; bij maar liefst 5% van de bedrijven kunnen de handen niet eens gewassen worden op of nabij het toilet.

Stickersysteem

Helaas kunnen consumenten zelf niet bepalen of het er in de keuken of op het personeelstoilet onhygiënisch aan toe gaat. Alleen de inspecteur van de nVWA weet waar hij niet moet gaan eten. Het stickersysteem waar de Consumentenbond voor pleit is al ingevoerd in Denemarken, New York en het Verenigd Koninkrijk. Met een sticker op de deur zien consumenten of bij de laatste nVWA inspectie het bedrijf aan de hygiëneregels voldeed. Consumenten kunnen beter kiezen, en bedrijven gaan hygiënischer werken voor een positieve sticker op de deur.

