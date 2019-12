Zonder kwaliteitsgegevens geen vrije tarieven mondzorg

Nieuws|Zolang consumenten niet weten wat de kwaliteit van bijvoorbeeld orthodontisten, tandartsen en mondhygiënisten is, is de Consumentenbond tegen vrije tarieven in de mondzorg. Uitstel van de invoeringsdatum door minister Schippers van Volksgezondheid is daarom noodzakelijk.

De minister is voornemens om de mondzorgtarieven –onder een aantal voorwaarden- per 1 januari 2012 vrij te geven voor de branche. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende markt is dat consumenten een goede prijs/kwaliteit afweging kunnen maken en of ze een rechtvaardige prijs voor behandelingen betalen’. Het is de Consumentenbond duidelijk dat consumenten deze gegevens voor het einde van het jaar nog niet kunnen hebben.

Onzekerheden

De Consumentenbond wil ook graag dat er meer mondzorgverleners komen. Dit kan door bijvoorbeeld de capaciteitseisen te verruimen of de numerus fixus af te schaffen. Ook is de Consumentenbond er niet van overtuigd dat verzekeraars en mondzorgverleners goede afspraken met elkaar zullen maken over prijs en kwaliteit. Daarnaast is de rechtspositie van consumenten niet goed: er moeten nog algemene voorwaarden voor consumenten en de branche komen en het moet makkelijker worden om te klagen bij onjuiste bejegening of behandeling.