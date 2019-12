Zorgplannen minister Schippers stap vooruit

Nieuws|De plannen van minister Schippers van Volksgezondheid in haar brief van 26 januari aan de Tweede Kamer over een betere gezondheidszorg vindt de Consumentenbond overwegend positief. De minister komt met concrete voorstellen om zorg dichter bij huis te brengen. De bond pleit al langer voor eenvoudige zorg dichtbij, in gezondheidscentra waar huisartsen, verpleegkundigen en medisch specialisten nauw samenwerken bij diagnose, advies en behandeling.

Toch plaatst de Consumentenbond kanttekeningen bij een aantal van de plannen. Het ontbreken van aandacht voor preventie in regelgeving ziet de bond als een gemiste kans. De bond waarschuwt daarnaast voor het aantrekken van privaat kapitaal in de zorg. Zo komen dergelijke geldstromen bijvoorbeeld vaak uit zeer speculatieve beleggingsfondsen. Met het aantrekken van dit geld bestaat het risico dat zo in eerste instantie meer geld naar de zorg gaat maar dat de winst wegstroomt naar andere landen, sectoren of doelen dan de zorg. Het aantrekken van privaat kapitaal mag niet ten koste gaan van aandacht en financiering van zorg waar moeilijk winst op gemaakt wordt.

Fusies

Verheugd is de Consumentenbond over het plan van de minister om fusies tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders te verbieden. Fusies tussen zorgaanbieders onderling blijven mogelijk onder verscherpte voorwaarden. De Consumentenbond vindt een toets van de toezichthouder hier echter niet voldoende. Een daadwerkelijke toets om de gevolgen voor consumenten inzichtelijk te maken, is noodzakelijk.