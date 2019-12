Zouthappen met kruidenmixen

Nieuws|Met een bord macaroni, spaghetti of nasi gemaakt met een kruidenmix krijgen consumenten ongemerkt gemiddeld 2 à 3 gram zout binnen. De kruidenmelange voor Nasi Goreng van Honig spant veruit de kroon met 7,2 gram zout in een grote portie. Dat terwijl het lichaam aan 1 à 2 gram per dag voldoende heeft. De Consumentenbond roept in zijn campagne Opzouten! fabrikanten op om te stoppen met zinloos zout toevoegen.

De Consumentenbond onderzocht 13 mixen voor macaroni of spaghetti en 13 mixen voor nasi. Honig zegt in een reactie op de uitslag dat de kruidenmelange voor Nasi Goreng uit de handel is, maar sommige winkels verkopen het mogelijk nog. Albert Heijn verkoopt de op één na slechtste nasimix uit de test. Afhankelijk van het aantal porties zit er tussen de 3 en 4 gram zout in. Bij de macaroni- en spaghettimixen krijgt Plus het hoogste Testoordeel. Maar bij een maaltijd voor drie personen krijgt ieder toch nog circa 2,4 gram zout binnen. De nasimix van Inproba scoort met 1,9 gram zout een 8,1. Alle resultaten van de kruidenmixtest staan deze maand in de Gezondgids.

Campagne Opzouten!

De Consumentenbond roept de levensmiddelenindustrie al jaren op om minder zout te gebruiken. Tot nu toe met te weinig resultaat. Daarom roept de Consumentenbond consumenten op om gezamenlijk fabrikanten tot actie te bewegen. Bij de campgane www.consumentenbond.nl/opzouten kunnen consumenten de strijd tegen het onnodig zoutgebruik steunen en op de hoogte blijven van het laatste campagnenieuws.