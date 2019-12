33% besparen met supermarktaanbiedingen

Nieuws|Consumenten die afgaan op de aanbiedingen van supermarktfolders besparen gemiddeld 33%. De hoogste kortingen worden gegeven op huishoudelijke producten, zoals was- en schoonmaakmiddelen en op drogisterijartikelen. Met gemiddeld 37% biedt Albert Heijn de hoogste kortingen. In totaal vergeleek de Consumentenbond 40 folders en ruim 2400 aanbiedingen.

Plus en Dirk bieden met gemiddeld 28% de laagste korting in de folders. Plus is een van de duurdere supermarkten en Dirk van den Broek-keten behoort tot de goedkopere. Daardoor profiteren consumenten meer van de prijskortingen bij Dirk. C1000 is de beste keuze voor consumenten die de ruimste keus in reclameproducten willen. Wekelijks zijn daar volgens de folders ruim 80 producten in de aanbieding. Dirk van den Broek-winkels en Jumbo hebben circa 40 aanbiedingen per week en AH en Plus ruim 65.

Tip voor aanbiedingsspeurders

Bepaalde dure producten, zoals A-merk wasmiddelen, vaatwastabletten, luiers, douche- en deodorantproducten, zijn zo vaak in de reclame dat het voor consumenten eigenlijk nooit nodig is de volle prijs te betalen. Bij deze producten is het verschil tussen de gewone en de aanbiedingsprijs vaak ook erg groot. Voor het onderzoek volgde de Consumentenbond 8 weken lang de aanbiedingen bij 5 landelijke supermarktketens: Albert Heijn, C1000, de Dirk van den Broek-winkels (ook Digros en Bas van der Heijden), Jumbo en Plus.