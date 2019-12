Afronding campagne voor financiële basisproducten

Nieuws|Eenvoudige begrijpelijke financiële producten maken zonder verborgen kosten of kleine lettertjes, blijkt nog niet zo gemakkelijk. Uiteindelijk staken alleen Centraal Beheer Achmea, ASN Bank, Ohra, Florius en Delta Lloyd hun nek uit. Zij meldden producten aan die in meer of mindere mate voldoen aan de criteria van de Consumentenbond voor financiële basisproducten. Met de campagne 'Begrijp je geld?! Weet waar je voor tekent' pleitte de Consumentenbond het afgelopen jaar voor meer eenvoudige producten die doen wat ze beloven.

De oproep van de Consumentenbond aan banken en verzekeraars om -in het belang van consumenten- meer financiële basisproducten te ontwikkelen stuitte op een golf van (negatieve) reacties. Het grootste struikelblok blijkt het ontwikkelen van eenvoudige producten met heldere voorwaarden. Slechts 5 aanbieders wilden meewerken. De Consumentenbond beoordeelde de 11 producten van deze 5 aanbieders.

Geen enkel product kent onduidelijke kosten of verborgen provisies, maar de voorwaarden voldoen niet altijd aan de criteria en zijn niet altijd geschreven in eenvoudig Nederlands (taalniveau B1). In de Consumentengids van mei 2012 wordt hierover gepubliceerd en op de campagnesite Begrijp je geld is een uitgebreider overzicht te vinden.

Alternatief

Op 15 maart 2011 startte de Consumentenbond de campagne 'Begrijp je geld?! Weet waar je voor tekent'. Het merendeel van de consumenten wil of kan zich niet verdiepen in de financiële producten die hij nodig heeft in deze maatschappij, zoals een hypotheek, een aansprakelijkheidsverzekering of betaalrekening. Daarom vroeg de Consumentenbond aandacht voor de ontwikkeling van financiële basisproducten, die voor grote groepen consumenten een begrijpelijk alternatief vormen voor de huidige ingewikkelde producten, zoals beleggingsverzekeringshypotheken.