€330 besparing met 3e energieveiling

De besparing van het Energiecollectief geldt voor een jaarcontract met vaste tarieven voor stroom en gas. De Consumentenbond raadt consumenten aan om na een jaar opnieuw de prijzen van energieleveranciers op een rij te zetten en over te stappen, dat levert de grootste besparing op. Ook niet-leden kunnen gebruik maken van het aanbod uit de Energieveiling door een gratis proeflidmaatschap af te sluiten bij de Consumentenbond, wat automatisch stopt na 2 maanden.

Klanttevredenheid

In het meest recente klanttevredenheidsonderzoek van de Consumentenbond scoorde NLEnergie een 6,8. Consumenten die meer informatie willen over NLEnergie kunnen kijken in de Energievergelijker van de Consumentenbond of de EnergieWijzer van ConsuWijzer. Consumenten die ook gebruik willen maken van het aanbod van NLEnergie kunnen zich nog tot 12 april inschrijven op de website van de Consumentenbond.