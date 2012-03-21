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€330 besparing met 3e energieveiling

Nieuws
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De Nederlandse Energiemaatschappij (NLEnergie) biedt een besparing van €330 bij een gemiddeld energieverbruik van 3500 kwh stroom en 1850 m3 gas. Dit is het resultaat van de derde energieveiling van de Consumentenbond. Vanaf 28 maart ontvangen alle ingeschreven consumenten -bijna 110.000- een persoonlijk aanbod waarbij zij kunnen zien wat ze het eerste jaar gaan besparen.

Gepubliceerd op:21 maart 2012

De besparing van het Energiecollectief geldt voor een jaarcontract met vaste tarieven voor stroom en gas. De Consumentenbond raadt consumenten aan om na een jaar opnieuw de prijzen van energieleveranciers op een rij te zetten en over te stappen, dat levert de grootste besparing op. Ook niet-leden kunnen gebruik maken van het aanbod uit de Energieveiling door een gratis proeflidmaatschap af te sluiten bij de Consumentenbond, wat automatisch stopt na 2 maanden.

Klanttevredenheid

In het meest recente klanttevredenheidsonderzoek van de Consumentenbond scoorde NLEnergie een 6,8. Consumenten die meer informatie willen over NLEnergie kunnen kijken in de Energievergelijker van de Consumentenbond of de EnergieWijzer van ConsuWijzer. Consumenten die ook gebruik willen maken van het aanbod van NLEnergie kunnen zich nog tot 12 april inschrijven op de website van de Consumentenbond.