Elektronisch patiëntendossier moet aan aantal voorwaarden voldoen

Donderdag 20 december spreekt de Tweede kamer over de voorstellen voor het Landelijks Schakelpunt (LSP, voorheen EPD). De Consumentenbond heeft minister Schippers (VWS) in een brief laten weten voorstander te zijn van een elektronisch patiëntendossier als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. De belangrijkste daarvan zijn vrijwilligheid (opt-in), veiligheid en duidelijkheid over een klachtenloket en aansprakelijkheid.

Het LSP geeft toegang tot zeer privacygevoelige informatie. Consumenten moeten daarom zekerheid hebben over een goede beveiliging van de systemen van het LSP. Minister Schippers heeft de Kamer gemeld dat de veiligheid van het LSP getest is en dat daarbij geen bijzonderheden zijn ontdekt. De Consumentenbond stelt vast dat er vrijwel geen openbare informatie beschikbaar is over de aard en uitkomst van deze veiligheidsonderzoeken. De Consumentenbond eist dat de transparantie ten aanzien van veiligheid wordt vergroot, zodat consumenten een afweging kunnen maken of het LSP veilig genoeg is.

Centraal klachtenloket



De Consumentenbond pleit ook voor een centraal klachtenloket zodat consumenten altijd weten waar ze terecht kunnen bij problemen met hun elektronisch patiëntendossier. Zo'n loket moet er voor zorgen dat de klacht op de juiste plek terecht komt en moet de voortgang en afhandeling van de klacht bewaken. Door de huidige onduidelijkheid over aansprakelijkheid dreigen consumenten straks van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

Brief Consumentenbond aan minister Schippers (pdf)