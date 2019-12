Enorme prijsverschillen in cruises

Nieuws|Door cruiseprijzen te vergelijken valt er veel geld te besparen. Dat blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond onder achtdaagse cruises in de westelijke en oostelijke Middellandse Zee. De prijsverschillen voor een en dezelfde cruise kunnen oplopen tot ruim €500. Alle resultaten van de prijsvergelijking én tips voor wie een cruise wil boeken, staan in de Reisgids van juli/augustus.

De Consumentenbond bekeek van 9 cruises op populaire routes de prijzen van een binnen- en buitenhut. Het in cruises gespecialiseerde Zeetours biedt voor 11 van de 18 onderzochte reizen de laagste prijs. Cruisediscounter Vacationstogo komt in 6 van de 18 gevallen als goedkoopste uit de bus. Opvallend is dat rechtstreeks boeken bij de rederij slechts 1 keer het voordeligst is en 4 keer het duurst. Ook reisorganisaties Cruisewinkel (6 keer) en VCK (5 keer) bieden meerdere malen de duurste optie.

Meer passagiers, lagere prijzen

Het aantal reizigers dat kiest voor een cruise zit de laatste jaren in de lift. Tussen 2008 en 2011 groeide het aantal Nederlandse passagiers van 48.000 naar 86.000, een stijging van ruim 75%. Tegelijkertijd daalden de prijzen. Uit een vergelijking met een soortgelijke prijspeiling van de Consumentenbond van 10 jaar geleden blijkt dat de prijzen in de tussentijd met 8 tot 31% zijn gedaald. Daar moet de inflatie van 20,6% in die periode nog bij worden opgeteld.

Update 6 juli 2012

Bij het onderzoek is bij Zeetours de prijs vermeld inclusief de vlucht naar de vertrek- en aankomsthaven op basis van de goedkoopste touroperatorklasse; vaak is deze niet meer beschikbaar en dient een toeslag betaald te worden. Het gevolg daarvan is dat Zeetours minder vaak de goedkoopste aanbieder is en andere aanbieders de goedkoopste zijn; anderzijds zijn de andere aanbieders wellicht minder vaak de duurste.