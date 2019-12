Europees voorstel voor alternatieve geschilbeslechting positief voor consumenten

Nieuws|De SER-Commissie voor consumentenaangelegenheden (CCA) is positief over Europese voorstellen voor alternatieve geschillenbeslechting. In het voorstel worden lidstaten verplicht om een systeem van alternatieve en online geschillenbeslechting in te richten. Bij een geschillencommissie kunnen consumenten en ondernemers geschillen snel, eenvoudig en zonder tussenkomst van de rechter oplossen. De Consumentenbond, die zitting heeft in de CCA, onderschrijft het advies.