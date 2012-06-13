Europees voorstel voor alternatieve geschilbeslechting positief voor consumenten

Invoering van de Europese regels betekent niet dat consumenten dan altijd met een zaak naar een geschillencommissie kunnen. Het voorstel verplicht lidstaten om voor elke sector een geschillencommissie in te stellen, maar ondernemers houden de keuze om zich al dan niet aan te sluiten. De Consumentenbond heeft gepleit voor verplichte aansluiting van ondernemers, maar daarover is de CCA het niet eens geworden.

Zelfregulering

Uit het advies van de CCA blijkt dat het Nederlandse stelsel al in grote mate voldoet aan de Europese eisen. Dat succesvolle systeem is gebaseerd op afspraken tussen consumentenorganisaties en het bedrijfsleven. Zo kunnen Nederlandse consumenten een beroep doen op De Geschillencommissie en het Kifid, als het bedrijf zich daarbij heeft aangesloten. De CCA vindt dat de Europese regels ruimte moeten laten om dit systeem in stand te laten.

Zie ook: website SER

