Nieuws|Voor wie gaat afvallen en daarna slank wil blijven, is een gezonde leefstijl en slimme voedingsmiddelenkeuze van belang. Precies daarom draait het in het nieuwe Keuzedieet. Het boek is een vertaling van ‘Die Nebenbei-Diät’ van de Duitse Consumentenbond. In Duitsland zijn inmiddels meer dan 100.000 exemplaren verkocht. De Consumentenbond en het Voedingscentrum hebben samen de Nederlandse editie gerealiseerd.

Bij het Keuzedieet is niets ‘toegestaan’ en niets ‘verboden’. Maar wie verborgen vetten, suiker- en luxecalorieën bij het inkopen en eten vermijdt, wordt snel beloond. Het Keuzedieet vertelt in woord en beeld hoe waardevolle voedingsmiddelen, die goed voor de lijn zijn, in één oogopslag te onderscheiden zijn van ongunstige producten.

Kleine veranderingen

Continu bezig zijn met voeding en daarbij steeds denken aan regeltjes en verboden, wekt alleen maar innerlijke weerstand en meer eetlust op. Effectief zijn juist de kleine veranderingen in het gedrag. Die kosten weinig moeite en met geduld veranderen ze in een prettige gewoonte. Het Keuzedieet, afvallen zonder moeite kost €16,75 en is te koop in de boekhandels of te bestellen via de webshops van het Voedingscentrum en de Consumentenbond.