Onduidelijke en oneerlijke prijzen in de reissector

Consumenten hebben recht op transparante en duidelijke prijzen. Dat volgt onder meer uit de Reclamecode Reisaanbiedingen, Europese regels en de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Reisaanbieders moeten bijvoorbeeld alle vaste en onvermijdbare kosten in de advertentie- of beginprijs opnemen. Bij maar liefst 26 sites kwamen er tijdens het boekingsproces nog onvermijdbare kosten bij. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De uitschieter is €59 voor een zogenoemde 'customer service charge' van World Ticket Center. Ongehoord.'

Actie Reisprijzen

'Aan deze praktijken moet paal en perk worden gesteld', aldus Bart Combée. 'We gaan de grootste overtreders op hun gedrag aanspreken. Daarbij willen we gebruik maken van meldingen die we van consumenten krijgen. Ik roep dan ook iedereen op om zijn ervaringen met oneerlijke reisprijzen te delen op onze website.'

Instinkers



In ruim de helft van de gevallen ging er iets niet goed met de reserveringskosten, die waren of niet verwerkt in de beginprijs of er werd geen melding gemaakt dat reserveringskosten van toepassing waren. Op 16 websites staan annuleringsverzekeringen bij voorbaat aangevinkt, bij 8 sites de reisverzekeringen. Ryanair maakt het wel heel bont: de optie 'zonder verzekering reizen' blijkt verstopt in een keuzemenu waarin klanten kunnen aangeven in welk land ze woonachtig zijn. Bij sommige sites is het alleen mogelijk om te betalen met een credit card en bij easyJet bijvoorbeeld kost dit minimaal €6. De resultaten van het onderzoek naar reisprijzen staan in de Consumentengids van januari.