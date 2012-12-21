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Onduidelijke en oneerlijke prijzen in de reissector

Nieuws
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Reisaanbieders op internet nemen -nog steeds- massaal een loopje met de regels voor eerlijke en duidelijke prijzen. De Consumentenbond bekeek 60 websites van luchtvaartmaatschappijen, vliegticketverkopers, aanbieders van pakketreizen, bungalowparken en busreizen. Geen enkele site geeft de prijzen helemaal duidelijk en correct weer. Voor de Consumentenbond reden om te starten met de Actie Reisprijzen.

Gepubliceerd op:21 december 2012

Consumenten hebben recht op transparante en duidelijke prijzen. Dat volgt onder meer uit de Reclamecode Reisaanbiedingen, Europese regels en de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Reisaanbieders moeten bijvoorbeeld alle vaste en onvermijdbare kosten in de advertentie- of beginprijs opnemen. Bij maar liefst 26 sites kwamen er tijdens het boekingsproces nog onvermijdbare kosten bij. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De uitschieter is €59 voor een zogenoemde 'customer service charge' van World Ticket Center. Ongehoord.'

Actie Reisprijzen

'Aan deze praktijken moet paal en perk worden gesteld', aldus Bart Combée. 'We gaan de grootste overtreders op hun gedrag aanspreken. Daarbij willen we gebruik maken van meldingen die we van consumenten krijgen. Ik roep dan ook iedereen op om zijn ervaringen met oneerlijke reisprijzen te delen op onze website.'

Instinkers


In ruim de helft van de gevallen ging er iets niet goed met de reserveringskosten, die waren of  niet verwerkt in de beginprijs of er werd geen melding gemaakt dat reserveringskosten van toepassing waren. Op 16 websites staan annuleringsverzekeringen bij voorbaat aangevinkt, bij 8 sites de reisverzekeringen. Ryanair maakt het wel heel bont: de optie 'zonder verzekering reizen' blijkt verstopt in een keuzemenu waarin klanten kunnen aangeven in welk land ze woonachtig zijn. Bij sommige sites is het alleen mogelijk om te betalen met een credit card en bij easyJet bijvoorbeeld kost dit minimaal €6. De resultaten van het onderzoek naar reisprijzen staan in de Consumentengids van januari.