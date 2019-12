Schoonmaaksoftware overbodig

Nieuws|Softwarepakketten om computers schoon te maken, blijken weinig toegevoegde waarde te hebben. Of ze nu gratis zijn of dat ervoor betaald moet worden. Een schoonmaakactie met deze software levert noch voor schijfruimte noch voor snelheid echte verbetering op. Dat blijkt uit een test van de Consumentenbond onder 10 gratis en 5 betaalde schoonmaakpakketten.

De geteste software maakt 100 MB tot 1 GB aan schijfruimte vrij, wat slechts 0,1 tot 1% is van het totaal aan data dat is opgeslagen. Ook is er na de schoonmaak geen sprake van merkbare snelheidsverbetering op de geteste computers, hooguit 3%. 2 op de 3 pakketten laten Windows zelfs trager opstarten, doordat ze bijvoorbeeld een browserwerkbalk installeren bij de schoonmaak.

Stappenplan

Tips voor het sneller en schoner maken van een computer zonder software, kunnen consumenten lezen in de Digitaalgids van januari 2012. Windows 7 en Vista maken schoonmaakpakketten sowieso overbodig, de meeste schoonmaaktaken voeren zij automatisch uit.