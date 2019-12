Zorg kiezen kan alleen bij totale transparantie

Nieuws|Minister Schippers van VWS wil het wettelijk mogelijk maken dat zorgverzekeraars zorg van niet-gecontracteerde zorgaanbieders niet langer hoeven te vergoeden. Voor de Consumentenbond is dit voorstel alleen acceptabel als verzekeraars volledig transparant zijn over de afspraken en het contracteerbeleid.

Op basis van welke kwaliteitscriteria kiest een verzekeraar bijvoorbeeld voor een bepaald ziekenhuis? Consumenten worden immers, bij een natura-zorgverzekering, volledig afhankelijk van de afspraken en de contracten die zorgverzekeraars sluiten met bijvoorbeeld ziekenhuizen. Door het maken van afspraken en het sluiten van contracten kunnen zorgverzekeraars de kwaliteit van zorg behouden of zelfs vergroten. Ook kunnen ze prijsafspraken maken waardoor de zorgkosten gedrukt worden.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Deze wijziging maakt het hele systeem van zorgverzekeringen voor consumenten onbegrijpelijk. Wanneer krijgen ze nou wel of niet zorg vergoed en hoe kunnen consumenten die informatie achterhalen bij het kiezen van een nieuwe zorgverzekeraar? Daarnaast kunnen consumenten niet toetsen of de zorgverzekeraar van hun keuze met de juiste aanbieders afspraken heeft gemaakt, want er is voor consumenten veel te weinig betrouwbare informatie over de kwaliteit van de verschillende aanbieders."

Deze mogelijke verandering legt extra druk op consumenten. Naast het vergelijken van polissen op prijs en persoonlijke wensen, moeten ze ook goed letten op de contracten die de verzekeraar heeft gesloten. Alleen dan weten consumenten of de zorg in het ziekenhuis om de hoek (deels) wordt vergoed. De Consumentenbond benadrukt dat het voor consumenten kristalhelder moet zijn welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn, op het moment van het aangaan van een zorgpolis. Van tussentijdse wijzigingen in de zorgpolis die een beperking opleveren van het aantal gecontracteerde aanbieders kan geen sprake zijn.