Aanpak Schippers tegen overgewicht kinderen incompleet

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De plannen van Schippers zijn gedoemd te mislukken als ze geen paal en perk stelt aan de overvloedige reclame voor koek, snoep, chips en frisdrank gericht op kinderen onder de 12 jaar. Deze kidsmarketing is medeveroorzaker van het probleem van overgewicht onder kinderen en zolang de minister daar niets aan doet, blijft het dweilen met de kraan open. Bovendien kost het de overheid geen geld om deze reclame aan banden te leggen. Op termijn bespaart het juist geld, doordat de zorgkosten zullen dalen'.

Levensmiddelenindustrie

In opdracht van het ministerie van VWS onderzocht de Consumentenbond in hoeverre kinderen worden blootgesteld aan reclame voor koek, snoep, chips en frisdrank. Fabrikanten hadden beloofd 'terughoudend' te zijn, maar uit het onderzoek blijkt dat dit in de praktijk niet gebeurt. Minister Schippers laat terughoudendheid over reclame voor ongezonde producten voor kinderen echter nog steeds over aan de levensmiddelenindustrie, die er geen belang bij heeft om dit terug te schroeven. Voor hen zijn kinderen een interessante doelgroep waar ze hun ongezonde producten graag aan slijten.