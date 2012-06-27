Aanvragen subsidie zonnepanelen start

Ongeveer 40.000 huishoudens kunnen gebruik maken van de regeling voordat het totale subsidiebedrag op is. De subsidie aanvragen kan vanaf 2 juli 2012 digitaal bij AgentschapNL. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De Consumentenbond raadt consumenten aan al voor 2 juli offertes aan te vragen, en ze zo snel mogelijk daarna digitaal op te sturen met de aanvraag.

Ontbindende voorwaarde

Voor de subsidie geldt op = op. Voor consumenten is het advies om in de offerte- of koopovereenkomst te laten opnemen dat als de subsidie niet wordt toegekend door het bereiken van het subsidieplafond, de overeenkomst kan worden ontbonden.