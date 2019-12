Aanvragen subsidie zonnepanelen start

Nieuws|Vanaf 2 juli 2012 kunnen consumenten weer overheidssubsidie aanvragen op zonnepanelen. Het gaat om een eenmalige korting van 15% op de aanschafprijs tot een maximum van 650 euro. In totaal is 22 miljoen euro beschikbaar. De Consumentenbond heeft op zijn website belangrijke aandachtspunten voor het aanvragen van de subsidie op een rij gezet.

Ongeveer 40.000 huishoudens kunnen gebruik maken van de regeling voordat het totale subsidiebedrag op is. De subsidie aanvragen kan vanaf 2 juli 2012 digitaal bij AgentschapNL. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De Consumentenbond raadt consumenten aan al voor 2 juli offertes aan te vragen, en ze zo snel mogelijk daarna digitaal op te sturen met de aanvraag.

Ontbindende voorwaarde

Voor de subsidie geldt op = op. Voor consumenten is het advies om in de offerte- of koopovereenkomst te laten opnemen dat als de subsidie niet wordt toegekend door het bereiken van het subsidieplafond, de overeenkomst kan worden ontbonden.