ACTA in de koelkast

Wanneer Nederland het verdrag ondertekent kan dat ertoe leiden dat internetaanbieders worden ingezet als hulpsheriffs bij de bestrijding van downloaden. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘De bewoording van het verdrag is vaag en voor velerlei uitleg vatbaar. Bovendien is het verdrag in het geheim tot stand gekomen en weigeren de deelnemende regeringen zoals Nederland om de documenten en toelichtingen uit de onderhandelingen openbaar te maken’.

Omstreden

ACTA is omstreden en protesten tegen het verdrag nemen wereldwijd toe. Het verdrag moet de bescherming van intellectueel eigendom verbeteren. Daarbij gaat het zowel om fysieke producten (merkartikelen, medicijnen) als om downloaden op internet. In 2010 vroeg de Consumentenbond aan de minister van justitie om openheid rondom het verdrag. Tot op heden heeft de minister daar geen gehoor aan gegeven.

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