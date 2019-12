ACTA in de koelkast

Nieuws|De Tweede Kamer heeft dinsdag 14 februari besloten dat Nederland het anti-piraterijverdrag ACTA voorlopig niet ondertekent. De Kamer wil zeker weten dat ACTA niet in strijd is met de grondrechten. De Consumentenbond is blij met de beslissing want de maatregelen maken mogelijk grote inbreuk op de vrijheden en privacy van consumenten.