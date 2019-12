Operatie #schonekip tegen ESBL bacteriën op kipfilet

Nieuws|Kipfilet is nog steeds niet met een gerust hart te eten, zo blijkt uit een test van de Consumentenbond (CB). Op een enkele kip na werden op alle monsters ESBL-bacteriën aangetroffen. Biologische kipfilet vertoont wel veel minder van deze antibiotica resistente bacteriën. De Consumentenbond roept iedereen op te laten weten dat er veel steviger moet worden opgetreden tegen het antibiotica gebruik door een protest te twitteren met #schonekip.

Kipfilet van langzaam groeiende rassen, zoals gebruikt voor biologisch kippenvlees bevat slechts eenachtste tot eenvijfde van de ESBL-besmetting op kipfilet uit de intensieve kippenbedrijven. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘hoewel het gebruik van antibiotica op industriekippen in 2011 voor het eerst terugliep, zitten kipfilets nog steeds onder de ESBL en andere poepbacteriën’. De intensieve kippenhouderij heeft het ESBL-probleem zelf veroorzaakt. De branche zet zo veel kippen in een kleine ruimte dat ziektekiemen zich razendsnel kunnen verspreiden. Daarom krijgen de kippen antibiotica maar in de loop van een paar generaties zijn de kiemen hier ongevoelig voor geworden. Voor gezonde mensen zijn de bacteriën niet gevaarlijk maar de ESBL-bacteriën kunnen er voor zorgen dat antibiotica niet aanslaat bij zieken.

Bedreiging volksgezondheid

De Consumentenbond ziet ESBL-bacteriën als een van de grootste bedreigingen voor de veiligheid van ons voedsel. De afgelopen jaren heeft de CB dan ook vaak bij de verantwoordelijke bewindslieden en de Tweede Kamer aangedrongen op een doeltreffende aanpak van de oorzaak: het overmatige gebruik van antibiotica in de veeteelt. De overheid streeft naar halvering van het gebruik van antibiotica in de veeteelt ten opzichte van 2009. Dat is voor de Consumentenbond onvoldoende.

Campylobacter

Voor het testoordeel van de kipfilets zijn behalve ESBL ook besmetting met de ziekteverwekker campylobacter, versheid en het dierenwelzijn meegeteld. Op versheid en dierenwelzijn gooit de biologische kipfilet hoge ogen. In totaal bevatte zo’n 60% van de door de Consumentenbond gekochte kipfiletverpakkingen campylobacter. Het onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

