Advertentie juweliersketen Lucardi misleidend

De Consumentenbond vindt dat consumenten er op moeten kunnen vertrouwen dat aanbiedingsprijzen ook het daadwerkelijk beloofde prijsvoordeel opleveren. Omdat het onduidelijk is of juweliersketen Lucardi zijn handelswijze gaat aanpassen, raadt de Consumentenbond daarom vooralsnog aan oplettend te zijn bij de aanbiedingen van Lucardi.

Prijsvoordeel

Dankzij een oplettende consument kwam de Consumentenbond er achter dat Lucardi voorafgaand aan een 50%-kortingsactie eerst alle 'van-prijzen' had verhoogd. De aanbiedingsprijs van het gewenste sieraad was daarmee precies gelijk aan de prijs voorafgaand aan de actie. De Consumentenbond diende daarop een klacht in bij de Reclame Code Commissie, waarbij de Consumentenbond in beroep in het gelijk gesteld werd. Volgens het College van Beroep van de Reclame Code Commissie mogen consumenten bij een 50%-kortingsactie een reëel prijsvoordeel verwachten ten opzichte van de prijzen die voor de actieperiode golden. Daar is bij de betreffende reclame van Lucardi geen sprake van, zo oordeelde het College.