E-card actie: ruim 10.000 telecomwensen verstuurd

Nieuws|Meer dan 10.000 e-cards zijn aan telecomproviders verzonden in de actie ‘doe een telecomwens’ van de Consumentenbond. De populairste wensen zijn 'Gesprekken afrekenen per seconde' (3869) en 'tegoeden een jaar houdbaar maken' (3662). De Consumentenbond roept de providers op gehoor te geven aan de wensen van hun klanten en een einde te maken aan de rare regels bij mobiele abonnementen.

Op de website van de Consumentenbond staat een overzicht van hoe de providers met de wensen omgaan in hun huidige abonnementen: goed, gemiddeld of slecht. Deze 'telecomwens score' wordt elke twee maanden bijgewerkt. Schrapt een provider een of meerdere rare regels dan maakt de Consumentenbond daar melding van. Tot nu toe blijkt er echter nog volop ruimte voor verbetering in 2012.

Telecomplicaties?!

De Consumentenbond startte in augustus 2011 de campagne Telecomplicaties?! om consumenten wegwijs te maken in de telecomjungle. In de afsluitende actie konden consumenten met een e-card aan hun provider laten weten wat zij in 2012 echt anders willen: gesprekken afrekenen per seconde in plaats van per minuut, tegoeden niet na een paar maanden laten vervallen, geen grote bel- en sms-bundels koppelen aan grote databundels of geen extreem hoge kosten voor internetten zonder databundel.