Antibioticagebruik veehouderij daalt onvoldoende

De halvering van het antibioticagebruik in de intensieve veeteelt is positief, maar niet voldoende, vindt de Consumentenbond. De Consumentenbond wil dat ook het verkeerd gebruik van antibiotica, de kleine hoeveelheden die in het voer zitten en het illegale gebruik van antibiotica worden aangepakt.

Door het gebruik van antibiotica zijn veel dieren, met name in de pluimveesector, besmet met antibioticaresistente bacteriën, zoals de ESBL-bacterie. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt bijvoorbeeld dat bijna al het kippenvlees in Nederlandse supermarkten onder de ESBL-vormende bacteriën zit. De Consumentenbond ziet dit als een van de grootste bedreigingen voor de voedselveiligheid, omdat antibiotica door deze bacteriën mogelijk niet aanslaan bij zieken.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Uit de spectaculaire daling blijkt hoe extreem het uit de hand gelopen was. Maar uiteindelijk moeten we naar de situatie dat de veehouderij vrijwel helemaal geen antibiotica meer gebruikt. Dat kan bijvoorbeeld door boeren een kleine vergoeding te geven per kilo vlees of kip als ze die zonder antibiotica produceren. Supermarkten kunnen boeren die hierin investeren belonen en moeten dan niet steeds overstappen naar het goedkoopste en niet antibioticavrij geproduceerde vlees.'

Nieuwe regels

Het antibioticagebruik daalde in de eerste helft van 2012 met 51% ten opzichte van 2009, schrijft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op zijn website. Minister Schippers (VWS) en staatsecretaris Verdaas (EZ) reageren verheugd, maar uit de brief van VWS aan de Tweede Kamer blijkt ook dat bedrijven en dierenartsen nog lang niet aan de nieuwe regels voldoen. Zo ontbreken verplichte bedrijfsgezondheids- en bedrijfsbehandelplannen bij tweederde van de onderzochte bedrijven.



