Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 107 stellen teleur in botsproef

Euro NCAP testte voor de Consumentenbond de Toyota Aygo met de veiligheidsuitrusting die vanaf juli 2013 standaard is. Het testresultaat geldt ook voor de technisch identieke Peugeot 107 en Citroën C1. Zij worden op dit moment nog standaard zonder ESC, zij-airbags en hoofd-airbags geleverd. Ondanks het meetesten van deze veiligheidssystemen blijft merkbaar dat de Aygo, C1 en 107 niet even ver zijn doorontwikkeld als de nieuwe concurrenten in de kleine klasse. Er zijn in deze klasse geen modellen met minder dan drie sterren.

Drielingen

De Toyota Aygo, Peugeot 107 en Citroën C1 zijn drielingen: identieke auto's van verschillende merken. Ze zijn sinds 2005 op de markt. In dat introductiejaar scoorden de wagens al niet optimaal, ze kregen in de botsproeven slechts 4 van de 5 sterren. In 2008 en 2012 ondergingen ze een facelift en werden ze als 'vernieuwd' aan consumenten aangeboden.

