Besparen met klooninkt

Consumenten kunnen 40 tot 75% goedkoper uit zijn als ze klooncartridges kopen in plaats van originele cartridges. Dit blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond onder 6 veelverkochte kloonmerken. Klooncartridges van 123inkt.nl leveren doorgaans de meeste besparing op.

De Consumentenbond vergeleek de gemiddelde inktkosten per jaar van klooninkt en originele cartridges, ervan uitgaande dat je met een kloon evenveel pagina's kunt printen als met een originele cartridge. De kwaliteit van de klooninkt is niet onderzocht. De richtprijs van de goedkoopst beschikbare klooninkt is afgezet tegen de richtprijzen van de originele inktpatronen. Bij een alternatieve cartridge geeft de printer soms aan dat de cartridge leeg is of dat het geen originele cartridge is. Meestal kunnen dit soort berichten worden genegeerd, maar soms moet de printer gereset worden. In de handleiding van de klooncartridge staat hoe dat in zijn werk gaat.

Printers

Naast de prijspeiling van inktcartridges onderzocht de Consumentenbond ook all-in-one printers. De 43 geteste modellen scoren allemaal voldoende tot goed. Bij de keuze van een printer is het belangrijk dat consumenten vooraf bedenken hoe intensief zij de printer willen gebruiken. Meer informatie over de klooncartridges en de all-in-one printers staat in de Digitaalgids van maart 2012 en in het printerdossier op de website van de Consumentenbond.