Beter Dichtbij polis: interessante concurrentie of eigenbelang?

'Dit kan interessante concurrentie opleveren in een morsdode zorgverzekeringsmarkt, maar ik vraag me af of dat de achterliggende gedachte is van de ziekenhuizen of dat het puur eigenbelang is', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'De polis moet gaan uitwijzen of deze nieuwe verzekering consumenten daadwerkelijk iets oplevert'. Tegelijkertijd kijkt de Consumentenbond met enig wantrouwen naar initiatieven waarbij ziekenhuizen en verzekeraars samenklonteren (verticale integratie). Hierbij is het sterk de vraag in hoeverre de zorgverzekeraar de onafhankelijkheid kan waarborgen en of consumenten 'kwalitatief' goede zorg krijgen.

Concentratie

De SAZ is van mening dat het inkoopbeleid van de grote zorgverzekeraars te veel gericht is op de concentratie van zorg in de grote ziekenhuizen. Met deze nieuwe polis wil de SAZ een goede invulling van de spreiding van ziekenhuiszorg bewerkstelligen en zo hoge kwaliteit patiëntenzorg dicht bij huis garanderen. Een dergelijk initiatief brengt voor de SAZ ook een versteviging mee van haar onderhandelingspositie op de zorgverzekeringsmarkt, omdat de afhankelijkheid van de huidige verzekeraars minder wordt.