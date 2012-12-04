Flinke boete voor Hotelgroup Passport

De Consumentenautoriteit stelde vast dat Hotelgroup Passport in telefonische verkoopgesprekken consumenten op het verkeerde been zet. Eerst werd verteld dat er een prijs was gewonnen, maar daarna werd er zonder toestemming geld geïncasseerd. De Consumentenbond heeft daarop banken aangesproken om de onrechtmatige incasso's te stoppen.

Hotelgroup Passport hield zich ook niet aan de timeshareregels die al gelden vanaf februari 2011. Die bepalen dat in dit geval de overeenkomst nietig is, omdat een door de consument getekende overeenkomst ontbreekt.

Hotelgoldcard

Een soortgelijke hotelkortingskaart van dezelfde eigenaar - de Hotelgoldcard - werd al aangeboden voor de nieuwe timeshareregels van kracht werden. Wie een Hotelgoldcard heeft van voor februari 2011 kan de overeenkomst op grond van die regels dus niet nietig verklaren. Maar Hotelgoldcard informeerde destijds niet over automatische verlengingen. Consumenten die met een automatische verlenging van de Hotelgoldcard worden geconfronteerd, kunnen het feit dat de verlening niet is gemeld aanvoeren als reden om niet te betalen.