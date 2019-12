Flinke boete voor Hotelgroup Passport

Nieuws|De Consumentenbond is tevreden met de €105.000 boete die de Consumentenautoriteit oplegt aan het bedrijf dat het Hotelgroup Passport verkoopt De Consumentenbond ontving veel klachten over de hotelkortingskaart en het bedrijf daarop aanspreken mocht niet baten. De Consumentenbond adviseerde consumenten daarop niet te betalen voor de kaart en informeerde de Consumentenautoriteit over de ontvangen klachten.