Campagne 'Kletsplaatjes' ontmaskert marketingtrucs

Nieuws|Voedselfabrikanten zetten consumenten regelmatig op het verkeerde been met mooie namen, verleidelijke plaatjes en onzinnige claims op verpakkingen. De Consumentenbond start daarom de campagne 'Kletsplaatjes' en roept consumenten op eigen voorbeelden in te sturen voor de 'Wall of Shame'. Zo wil de Consumentenbond samen met consumenten marketingtrucs doorprikken en fabrikanten dwingen eerlijker te zijn over hun producten.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wat op de buitenkant staat, zit vaak helemaal niet in de verpakking of maar mondjesmaat. Sourcy Vitamin Water sinaasappel calamansi klinkt lekker exotisch en gezond, maar is niets anders dan suikerwater met een beetje citrusaroma en toegevoegde vitamines. En in een pot AH Guacamole, waar je toch minstens 1 avocado in zou verwachten, zit slechts 0,7% avocadopoeder. Wij roepen consumenten op om zelf de etiketten ook eens te bestuderen en ons meer van dit soort absurde voorbeelden te sturen voor de 'Wall of Shame'. De echt serieuze gevallen zal de Consumentenbond aangeven bij de Reclame Code Commissie of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.'

Claims

De Consumentenbond strijdt al jaren tegen misleidende voedings- en gezondheidsclaims, wat heeft bijgedragen aan strengere regelgeving op dit gebied. Maar fabrikanten blijven de mazen in de wet opzoeken om hun producten aan de man te brengen, zoals te lezen en te zien is in de Consumentengids van oktober. Ze gebruiken bijvoorbeeld nog steeds enthousiast claims zoals '0% vet' op ketchup, maar er zit nooit vet in ketchup en ondertussen zit de fles boordevol suiker. Of ze gaan creatief om met de namen van ingrediënten en noemen houtskool (E153) in drop 'carbo medicinalis vegetabilis'.

Zie voor meer marketingtrucs van fabrikanten de 'Wall of Shame' of mail zelf voorbeelden naar kletsplaatjes@consumentenbond.nl

Twitter mee met: #kletsplaatjes