CB Computerhulp biedt consumenten direct ondersteuning

Nieuws|Consumenten met ICT-problemen kunnen vanaf nu altijd terecht bij CB Computerhulp. De nieuwe dienst van de Consumentenbond verhelpt gebruikersproblemen met pc, laptop, notebook of tablet en randapparatuur of programmatuur. Consumenten hebben de garantie dat een ICT-expert binnen een uur -of op een zelf te kiezen tijdstip- reageert op de gestelde vraag. De dienst is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.