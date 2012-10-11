CB Computerhulp biedt consumenten direct ondersteuning

Update februari 2015

Deze service is niet meer beschikbaar in samenwerking met de Consumentenbond. U kunt niet meer reageren op dit bericht.

Computerhulp

Consumenten kunnen tegen vaste tarieven hulp krijgen en zelf kiezen op welke manier ze geholpen willen worden: direct een oplossing per e-mail ontvangen, direct gebeld worden door een expert, direct chatten met een expert, direct (via internet) een expert toegang geven tot de pc of direct een huisbezoek afspreken. Leden van de Consumentenbond profiteren van ledentarieven.

BizziPros

De Consumentenbond werkt voor CB Computerhulp samen met het bedrijf BizziPros. BizziPros onderhoudt de contacten met de ICT-experts, handelt de facturen af en bewaakt samen met de Consumentenbond de kwaliteit van de ondersteuning.