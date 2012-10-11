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CB Computerhulp biedt consumenten direct ondersteuning

Nieuws
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Consumenten met ICT-problemen kunnen vanaf nu altijd terecht bij CB Computerhulp. De nieuwe dienst van de Consumentenbond verhelpt gebruikersproblemen met pc, laptop, notebook of tablet en randapparatuur of programmatuur. Consumenten hebben de garantie dat een ICT-expert binnen een uur -of op een zelf te kiezen tijdstip- reageert op de gestelde vraag. De dienst is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Gepubliceerd op:11 oktober 2012

Update februari 2015

Deze service is niet meer beschikbaar in samenwerking met de Consumentenbond. U kunt niet meer reageren op dit bericht.

Computerhulp

Consumenten kunnen tegen vaste tarieven hulp krijgen en zelf kiezen op welke manier ze geholpen willen worden: direct een oplossing per e-mail ontvangen, direct gebeld worden door een expert, direct chatten met een expert, direct (via internet) een expert toegang geven tot de pc of direct een huisbezoek afspreken. Leden van de Consumentenbond profiteren van ledentarieven.

BizziPros

De Consumentenbond werkt voor CB Computerhulp samen met het bedrijf BizziPros. BizziPros onderhoudt de contacten met de ICT-experts, handelt de facturen af en bewaakt samen met de Consumentenbond de kwaliteit van de ondersteuning.