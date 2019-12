Extra compensatie Akbank bijna 45 duizend euro

Nieuws|Na afstemming met de Consumentenbond keert Akbank in totaal €44.885 extra uit aan gedupeerde klanten. Akbank trekt zich terug uit de Nederlandse markt, waardoor deposito's eerder aflopen en rente niet volledig meer werd vergoed. Met deze extra compensatie komt Akbank zijn klanten nu helemaal tegemoet.

Na een oproep van de Consumentenbond meldden ruim 130 mensen dat de compensatie die Akbank in eerste instantie had toegezegd niet correct was berekend. Daarop besloot Akbank alsnog extra te compenseren. Gedupeerden konden zich tot 25 mei melden bij Akbank, waarvan 505 mensen gebruik maakten.

Consumentenbond tevreden

Directeur Bart Combée van de Consumentenbond: 'Helaas bestaan in Nederland onvoldoende regels waar financiële aanbieders aan moeten voldoen op het moment dat ze zich uit deze markt terugtrekken. Daarom zijn we blij met de medewerking van Akbank'.

