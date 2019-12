Consumentenbond “open over inkomsten”

Nieuws|Om nog meer consumenten te bereiken en om de waarde van het lidmaatschap te vergroten, biedt de Consumentenbond naast testinformatie steeds vaker gemak en voordeel. De Consumentenbond helpt niet alleen bij het bepalen welke energieleverancier of zorgverzekeraar bijvoorbeeld het best passende aanbod heeft, maar ook bij het eenvoudig en veilig overstappen naar een nieuwe aanbieder.

In de testdossiers kunnen consumenten direct doorklikken naar een webwinkel waar zij de producten meteen online kunnen kopen. Daarnaast probeert de Consumentenbond direct financieel voordeel voor zijn leden uit te onderhandelen. Bijvoorbeeld door kortingen te bedingen, door gezamenlijk in te kopen of door bedrijven uit te nodigen om deel te nemen aan een veiling, zoals het energiecollectief. Uit die diensten ontvangt de Consumentenbond directe inkomsten van bedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van overstapvergoedingen of kortingen. Het gevolg hiervan is dat de Consumentenbond geld ontvangt van bedrijven die ook kritisch gevolgd worden en waarvan de Consumentenbond de producten en diensten onafhankelijk beoordeelt.

Onafhankelijkheid

Dat luistert nauw. De Consumentenbond bestaat dankzij het vertrouwen dat consumenten, maar ook bedrijven en overheden, hebben in de onafhankelijkheid van de Consumentenbond. Leden kunnen en mogen erop vertrouwen dat de adviezen, standpunten en onderzoeken op geen enkele manier worden beïnvloed door inkomsten die de Consumentenbond hiervoor ontvangt. Voor de Consumentenbond zelf is het cruciaal dat zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling wordt voorkomen. De Consumentenbond accepteert geen inkomsten die de onafhankelijkheid in gevaar brengen. En de Consumentenbond is altijd volstrekt transparant en open over de inkomsten.

Spelregels

De Consumentenbond hanteert hiervoor een aantal spelregels. Uitgangspunt is dat de Consumentenbond van elk bedrijf binnen één service eenzelfde vergoeding per deelnemer ontvangt, zodat er een gelijk speelveld is en bepaalde aanbieders geen commercieel voordeel boven anderen krijgen.

De Consumentenbond ontvangt een redelijke vergoeding. Per service variëren de bijdragen en opbrengsten. Bij iedere dienst of service vermeldt de Consumentenbond in de Veelgestelde Vragen de aard en omvang van die vergoeding. De Consumentenbond legt hierover verantwoording af, in de eerste plaats aan zijn leden, maar in het algemeen aan iedereen die hier meer over wil weten. De Raad van Toezicht van de Consumentenbond controleert periodiek de afspraken die hierover gemaakt zijn.

Geen overheidssubsidie of winstoogmerk

De Consumentenbond is een vereniging die geen overheidssubsidie ontvangt en zonder winstoogmerk; alle inkomsten investeert de Consumentenbond in betere dienstverlening voor de consument en in het bijzonder voor zijn leden. Met meer leden en meer middelen kan de Consumentenbond nog meer misstanden aan de kaak stellen, nog meer druk uitoefenen op bedrijven en nog meer producten en diensten testen in het belang van de consument.