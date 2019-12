Directeur Consumentenbond voor toegankelijke websites

Nieuws|Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, is lid geworden van het Comité van Aanbeveling van Webrazzie. Webrazzie wil dat alle websites optimaal toegankelijk zijn voor alle gebruikers ongeacht mogelijke visuele of auditieve beperkingen.

Jaarlijks reikt de organisatie Webrazzies uit aan de websites die het slechtst presteren, maar laat ook op de website Webrazzies.nl zien wat de goede voorbeelden zijn.

Drempelvrij internet

Voor een maatschappelijke beweging als de Consumentenbond is het heel belangrijk om zoveel mogelijk mensen te kunnen betrekken bij hun werk. Een drempelvrij internet draagt er toe bij dat iedereen mee kan doen. De website van de Consumentenbond is aan de hand van een checklist gemakkelijker toegankelijk gemaakt voor slechtzienden en anderen, en de Consumentenbond blijft werken aan verbeteringen. Bart Combée: 'In de tijd dat ik in de gehandicaptensector werkte heb ik persoonlijk ervaren hoe ongelooflijk belangrijk toegang tot informatie en communicatie voor iedereen is. Ik blijf me daar graag voor inzetten'. De Consumentenbond heeft een grote publiekssite. De website heeft vele 10.000en pagina's, die dagelijks actueel worden gehouden.