Consumentenvertrouwen herwinnen in verkiezingstijd

Nieuws|Maatregelen die het consumentenvertrouwen herwinnen en de positie van consumenten versterken. Daarvoor pleit de Consumentenbond in een brief aan de verkiezingscommissies van de politieke partijen die zich voorbereiden op de Tweede Kamerverkiezingen in september. De voorgestelde maatregelen betreffen de financiële markt, de digitale wereld, de gezondheidszorg en de voedingssector.

Bart Combée, directeur Consumentenbond; 'De verkiezingscommissies moeten duidelijk maken hoe zij het vertrouwen gaan herstellen in de financiële markt. Wij willen een sterker en gerichter toezicht op deze markt en een splitsing van banken in nuts- en zakenfuncties. En de huizenmarkt heeft wat ons betreft een geloofwaardig lange termijnplan nodig'. Op digitaal gebied is het voor de Consumentenbond belangrijk dat nieuwe technologieën veilig zijn voor consumenten en gebruiksmogelijkheden niet worden beperkt of gecensureerd. Het herstellen van het recht op privacy op internet moet daarbij voorop staan.

Gezonde keuzes

In de brief aan de verkiezingscommissies staan ook voorstellen van de Consumentenbond om consumenten meer rechten toe te kennen in de zorg en daar ook te zorgen voor kostenbeheersing. Dit kan onder meer door goed te kijken naar de mate van verspilling. Op voedingsgebied is de gezonde keuze, ondanks beloftes van bedrijven en sectoren, nog steeds de moeilijke keuze. De Consumentenbond wil daarom een actief overheidsbeleid om het consumenten makkelijker te maken gezonde, veilig en duurzame producten te kopen.